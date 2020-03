UE admite pôr fundo de resgate do euro em ação e avalia emissão de eurobonds

A União Europeia tem vindo a dar garantidas de que serão feitos todos os possíveis para responder às várias frentes da pandemia do novo coronavírus e se as hipóteses discutidas, esta terça-feira, pelos líderes europeus se concretizarem, é bem possível que cumpra a promessa.





No final de mais um Conselho Europeu por videoconferência, realizado sob o mote da resposta à Covid-19, o presidente da instituição, Charles Michel, revelou que os líderes dos 27 Estados-membros aprovaram as conclusões do Eurogrupo de segunda-feira e deram indicações para que a entidade liderada por Mário Centeno continue a acompanhar a situação.



Note-se que, na segunda-feira, os ministros das Finanças da moeda única prometeram "fazer tudo o que for preciso e mais" para assegurar a recuperação da crise. O Eurogrupo considera recorrer ao Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) já que pediu à instituição liderada por Klaus Regling e à Comissão Europeia que "explorem formas, no âmbito dos seus mandatos, para responder aos desafios" apresentados pelo novo coronavírus. O próprio líder do Eurogrupo e ministro português das Finanças, Mário Centeno, recordou que o MEE constitui "um mecanismo de resolução de crise".