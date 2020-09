Covid-19: Chegado a meio, setembro já supera agosto em contágios em Portugal

Acompanhando o recrudescimento que se tem verificado na maioria dos países europeus, Portugal regista um aumento significativo no número de novos casos de infeção pelo coronavírus. A subida iniciou-se nos últimos dias de agosto e acentuou-se em setembro.De tal forma que, a meio do presente mês, os novos contágios reportados em setembro já superam os registados em todo o mês de agosto, que foi, aliás, o mês com menor número de infeções desde o início da pandemia.Em agosto, foram contabilizadas 6.933 novas infeções, o que representa uma média diária de 223,6 novos casos. Na primeira metade de setembro, contudo, são já 7.383 os novos contágios, fazendo a média diária disparar para mais do dobro (492,2).Esta subida na propagação é marcada também por uma alteração geográfica, deixando Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e, em particular, a Área Metropolitana de Lisboa (AML), de ser o único e principal foco.Na região Norte, por exemplo, os 2.788 casos registados entre 1 e 15 de setembro já são o valor mais elevado num mês desde abril. Mais. Os novos contágios nesta quinzena excedem a soma dos casos contabilizados no conjunto dos meses de maio e junho.Também na região Centro este é já o mês com mais casos desde abril. Após quatro meses consecutivos com menos de 400 casos, o Centro regista 553 infeções nos primeiros 15 dias de setembro.E no Alentejo setembro já é o mês com mais casos desde o início da pandemia. São 270 as infeções observadas desde dia 1, o que supera a soma de casos na região nos três primeiros meses da pandemia - março, abril e maio.