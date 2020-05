Covid-19: Doações em Portugal passam dos 34 milhões e já têm observatório

Chama-se "Observatório de Doações covid-19" e acaba de ser lançado pela Aliados Consulting, em parceria com a FES Agency. Trata-se de um site (www.observatoriodoacoes.org) que reúne informação sobre as doações realizadas em Portugal para o combate à covid-19.





Entre muitos outros indicadores, esta plataforma monitoriza os valores doados, a origem das doações por área de atividade, o seu destino e uma listagem de doadores corporativos e fundações.

Para além de donativos monetários, este observatório contempla ainda a disponibilização de material, entre outros, efetuando uma estimativa de apoio monetário associado, de acordo com valores de referência encontrados no mercado, detalha a FES Agency, em comunicado.





Até agora, segundo o mesmo observatório, o valor total de doações em Portugal já ultrapassou a barreira dos 34 milhões de euros, "sendo que - logo a seguir a campanhas como a de resposta global à covid-19 da União Europeia - as fundações se constituem como os principais doadores, já tendo disponibilizado quase seis milhões de euros", realça a co-promotora do observatório.





Ainda de acordo com a mesma fonte, mais de 33% das doações teve como propósito a compra de ventiladores - mais de 11 milhões de euros.

Na listagem de doadores corporativos e fundações, destacam-se os cinco milhões de euros disponibilizados pela Fundação Calouste Gulbenkian através de um fundo de emergência para a covid-19.





"O Observatório de Doações tem como principal objetivo inspirar e continuar a promover esta solidariedade global a que se tem assistido nos últimos tempos. A luta contra este novo vírus faz-se com o apoio de todos e, enquanto recolhíamos informação para lançar esta plataforma, foi interessante verificar que a ajuda tem tomado diversas formas, e vindo de todos os setores", enfatiza Inês Santos Silva, diretora executiva da Aliados Consulting.





Os responsáveis por esta plataforma garantem que o site "será atualizado regularmente com dados públicos ou comunicados directamente".

De resto, informam, qualquer empresa ou particular pode comunicar as suas doações, no sentido de serem incluídas na listagem, através do e-mail hello@aliados.consulting

A FES Agency é uma agência de comunicação e eventos especializada em tecnologia, enquanto a Aliados Consulting se apresenta como uma consultora de inovação focada na definição e execução de soluções para os principais desafios económicos, desde o impacto do empreendedorismo tecnológico até à sustentabilidade e economia circular.