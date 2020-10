Covid-19: Graça Freitas admite "enorme pressão" sobre o SNS

Leia Também Portugal soma mais 2.608 casos e outubro já é o pior mês. Há mais 21 mortes



860 mortes em lares



Desde o início da pandemia em março já morreram 860 pessoas em lares e residências para idosos. Desses óbitos, 349 ocorreram no Norte, 152 no Centro, 333 em Lisboa e Vale do Tejo, 20 no Alentejo e seis no Algarve.



Graça Freitas informou ainda que a primeira fase da vacinação para a gripe "está a correr bem", apesar de ter sido antecipada em cerca de 2 semanas. O novo circuito de vacinação está a dar primazia a "pessoas em instituições, sobretudo as mais idosas, mas também da rede de cuidados continuados e os profissionais de saúde e do sector social". As grávidas foram também priviligiadas nesta primeira fase e continuarão a ser.



"Já foram distribuídas 785 mil doses de vacina e na próxima semana chegaremos a 1 milhão e 400 doses", declarou. A segunda fase do plano de vacinação para a gripe em 2020 começa na próxima segunda-feira.

A diretora-geral da Saúde reconheceu esta sexta-feira que o Serviço Nacional de Saúde está sob "uma enorme pressão". A responsável pelo organismo público lembra que há neste momento muitos pacientes infetados, sendo que mais de mil estão já internados em hospitais.Graça Freitas anunciou que as equipas de saúde pública estão a ser reforçadas com alunos das escolas de enfermagem, em regime de estágio. A diretora-geral da Saúde explicou que chegou a um consenso com o Minsitério da Saúde e com o Minsitério do Ensino Superior para que estes alunos possam integrar as equipas de resposta à pandemia dos vários organismo de saúde pública do país. Estes estudantes irão começar a trabalhar em unidades públicas já na próxima semana e vão receber formação específica para tratamento de Covid-19.Durante a conferência de imprensa da Direcção-Geral da Saúde (DGS), o secretário de Estado da Saúde,