Covid-19: mais 7 mortes e 469 novos casos em Portugal

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 469 novos casos por covid-19, elevando o número total de infetados desde o início da pandemia para 842.848, e houve mais sete mortes, elevando o total para 17.006 óbitos.





Há 223 pessoas hospitalizadas, menos 13 do que no dia anterior, sendo que 71 estão nos cuidados intensivos (menos uma), de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste sábado, 15 de maio.





Para efeitos da matriz definida pelo Governo para acompanhar o processo de desconfinamento, a incidência desceu, sendo agora de 50,3 casos de infeção por 100 mil habitantes em 14 dias (48,1 casos considerando apenas Portugal Continental).

Com o país a registar ainda 22.171 casos ativos de infeção (mais 76), havendo 18.793 pessoas (menos 174) sob vigilância das autoridades de saúde, o número de recuperados está atualmente nos 802.671, mais 386 pessoas do que no dia anterior.





Segundo os dados que constam do boletim da DGS, foi a região de Lisboa e Vale do Tejo que reportou mais mortes (quatro dos sete óbitos) este sábado, tendo registado mais 162 infeções.

Os outros três óbitos foram registados no Centro (duas) e Norte, onde foram detetados mais 39 e 167 casos, respetivamente.

A região do Algarve contabilizou mais 22 novos casos, o Alentejo 21, a Madeira 33 e os Açores 25.





Em termos acumulados, Lisboa e Vale do Tejo totaliza 7.208 mortes, o Norte soma 5.348, o Centro contabiliza 3.018, o Alentejo 971, o Algarve 362, a Madeira 68 e os Açores 31.







(Notícia atualizada às 14:21)