Covid-19: Mais de 21.700 testes realizados na sexta-feira, o maior número de sempre

Mais de 21.700 testes à covid-19 foram realizados em 11 de setembro, o maior número desde o início da pandemia, anunciou hoje o secretário de Estado da Saúde."A semana que terminou registou uma média de mais de 17.500 testes por dia, a mais elevada desde o início da pandemia registando-se três dias com mais de 20 mil testes", afirmou António Lacerda Sales na conferência de imprensa regular de atualização dos números da covid-19.Até sábado, Portugal tinha uma taxa de 222.527 testes por milhão de habitantes, a sexta maior entre os países da União Europeia, salientou o governante."A testagem é, e continuará a ser, um instrumento fundamental numa abordagem integrada para o controlo da pandemia e Portugal tem feito esforços assinaláveis na expansão da sua capacidade laboratorial para a realização de testes covid-19", salientou.Hoje são já 102 laboratórios nesta rede, 42 dos quais no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e "na sexta-feira passada, dia 11, foi o dia em que foi realizado o maior número de testes desde o início da pandemia, mais de 21.700".A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 924.968 mortos e mais de 29 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 1.871 pessoas dos 64.596 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.