Covid-19: Portugal já produz óculos de proteção. Em Famalicão. “É tudo chinês, era tudo chinês!”

Em abril do ano passado, com a sua empresa fechada devido ao primeiro confinamento geral do país, e apercebendo-se que a pandemia "se estava a instalar com um grande impacto em Portugal", o dono da Injex, de Famalicão, e o da 4Valve, da Maia, "uniram o ‘know how’ existente nas duas empresas para poderem contribuir de alguma forma para a minimização dos nefastos e ainda imprevisíveis efeitos da covid-19 junto dos hospitais, bombeiros, laboratórios, recursos humanos dos lares…"

E assim nasceu a Looksafety, marca de óculos de proteção individual para profissionais, os primeiros totalmente portugueses a surgir no mercado. "Este projeto constitui um grande desafio desde a génese, pois logo constatamos que não existiam empresas a produzir esta categoria de produtos em Portugal, e, mesmo a nível europeu, a oferta é muito escassa. É tudo chinês, tudo chinês, tudo chinês", garante José Pinheiro Lacerda, dono da Injex, em declarações ao Negócios.

"Devidamente certificadas", a Injex prevê produzir e vender cerca de 50 mil unidades Looksafety em 2021 e, no próximo ano, assim que seja obtida a certificação marca CE, chegar a vendas de 100 mil, número a duplicar no ano seguinte.

"As vendas nos mercados internacionais iniciar-se-ão assim que recebamos o certificado CE, recorrendo a várias plataformas de promoção, nomeadamente a Amazon", adianta o dono da Injex, empresa especializada em plásticos técnicos injetados e mais conhecida por produzir os símbolos de muitas marcas de automóveis.

Já é possível fazer encomendas no site da Looksafety. O preço é de 8,45 euros a unidade, ficando por 7,39 euros se se comprar duas. Nas aquisições superiores a 10, o custo unitário baixa para 5,99 euros.

O projeto Looksafety foi submetido ao programa Portugal 2020, tendo o mesmo sido aprovado a 26 de dezembro passado, com um incentivo financeiro de 41.600 euros para um investimento elegível de 52 mil euros.

O parceiro da Injex no Looksafety, a maiata 4Valve, do empresário Valdemar Nóbrega Marques, especializada no fabrico de miniaturas automóveis à escala, entra neste projeto "sobretudo com a sua força comercial", explica José Pinheiro Lacerda.

Os promotores do Loosafety realçam que estes óculos "são totalmente portugueses e o projeto foi construído de raiz, auscultando quem mais deles necessitava, e, por isso, desde o formato, ao design, matéria-prima utilizada, permitir a reutilização, o conforto, etc., tudo foi aperfeiçoado tendo em conta o ‘feedback’ de quem todos os dias depende destes equipamentos de proteção individual".

De resto, concluem, "deixa-nos orgulhosos que hoje possam adquirir um produto de qualidade, português, desenhado a pensar em todos os que precisam de proteger uma área tão sensível e valiosa como é a nossa visão, que pode não só ser usado nos dias de hoje como proteção à covid-19, mas também em tantas outras atividades e tarefas em que no dia-a-dia exige proteção suplementar".