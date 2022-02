Covid-19: Portugal regista mais 7.107 novos casos e 38 mortes nas últimas 24 horas

As novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 diminuiu para 7.107 nas últimas 24 horas, com 38 mortes associadas à covid-19 e mais 18 internamentos, indicou este sábado a Direção-Geral da Saúde (DGS).



Segundo o boletim epidemiológico, estão internadas 1.396 pessoas, mais 18 do que no sábado, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão 102 pessoas, menos uma do que nas 24 horas anteriores.







Em atualização Segundo o boletim epidemiológico, estão internadas 1.396 pessoas, mais 18 do que no sábado, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão 102 pessoas, menos uma do que nas 24 horas anteriores.Em atualização

