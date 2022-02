Portugal regista mais 4.209 casos de covid-19 e 24 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o relatório de situação da Direção-Geral de Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira.Lisboa e Vale do Tejo concentra 1.211 casos de covid-19, seguida pela região Norte, com 1.004 casos.Do total de 24 óbitos, 12 foram registadas na região norte, seguida de de Lisboa e Vale do Tejo, com seis mortes.Há agora 1.478 pessoas internadas, mais 82 face ao boletim anterior. O número de internados em unidades de cuidados intensivos continua em 102 pessoas.O número de recuperados aumentou - há mais 762 recuperados nas últimas 24 horas - e também o número de casos ativos aumentou com mais 3.423 casos ativos.(notícia atualizada às 15:27)