Covid-19: Primeiro-ministro sueco criticado pela taxa de mortalidade quer manter estratégia

O primeiro-ministro sueco, Stefan Lofven, foi alvo de duras críticas dos partidos da oposição, que apontam a elevada mortalidade que resultou da política adotada pela Suécia no combate à covid-19. O país optou por não aplicar políticas de isolamento social semelhantes às da restante Europa, uma estratégia que, ainda assim, Lofven quer manter e defende ser "a certa".





No debate político que foi transmitido na televisão sueca este domingo, o líder do principal partido da oposição, conhecido como os "Moderados", afirmou que existiram "falhas óbvias e básicas" na resposta dada ao vírus. Até agora, as vozes contraditórias ao Governo não se tinham levantado.