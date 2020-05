Suécia altera estratégia após espiral de mortes em idosos

A Suécia vai fazer alterações à estratégia de combate ao covid-19, a qual tem sido algo polémica pela resistência à aplicação de políticas de confinamento, destoando do resto da Europa. Face ao recente disparar do número de mortes entre os cidadãos mais velhos, o país nórdico vai reforçar a proteção a esta franja da população.





O Governo sueco pretende despender 2,2 mil milhões de coroas suecas (2,07 mil milhões de euros) para aumentar o número de funcionários que cuidam dos idosos, uma vez que metade dos cidadãos com mais de 70 anos que morreram com covid-19 na Suécia estavam instalados em unidades de cuidados de saúde, dizem as estatísticas do país.