Covid: Governo esboça medidas para viajantes vindos da China

"Os Ministérios da Saúde, da Administração Interna e dos Negócios Estrangeiros estão a preparar a adoção, nos aeroportos, de medidas de controlo dos passageiros oriundos da China, que serão implementadas se e quando se revelarem necessárias", adiantou Manuel Pizarro, citado pela agência Lusa.

Apesar do otimismo do governo português, já alguns países, como os EUA, Itália e Espanha, implementaram medidas para restringir a entrada de passageiros nas suas áreas. Já na Ásia, o Japão, a Índia e Taiwan também adotaram medidas.



Em causa estão preocupações relativamente à possibilidade do desenvolvimento de novas variantes, um cenário de maior probabilidade conforme o número de casos. A Bloomberg estima que 37 milhões de pessoas possam ter sido infetadas apenas na última semana em território chinês.



O aumento dos casos surge depois de Pequim ter suavizado as restrições da covid. A partir do dia 8 de janeiro a China vai deixar cair a obrigatoriedade de quarentena para passageiros estrangeiros, o que pode aumentar a probabilidade de viagens para esta região do globo, depois de três anos de quase total isolamento.

O Ministério da Saúde está a acompanhar esta situação "com toda a prudência e com todo o cuidado, mas não há nenhum motivo de alarmismo", afirma o governante, ao salientar que "temos a população vacinada, sobretudo a população vulnerável, com uma altíssima taxa de vacinação, e temos um conhecimento sobre a covid-19 muito diferente do conhecimento do passado".