Covid-19: Portugal passa a exigir teste negativo a viajantes oriundos da China

Portugal acaba de se tornar o quinto país europeu a exigir teste negativo à covid-19 aos passageiros oriundos da China, segundo o comunicado divulgado esta sexta-feira pelo Ministério da Saúde. A tutela apela ainda ao dever de uso de máscara nos voos que venham deste país e aterrem nos aeroportos nacionais.As autoridades vão passar às 00:00 de sábado a realizar testes aleatórios à covid-19 a viajantes provenientes da China, passando no domingo a exigir teste realizado até 48 horas antes do embarque, anunciou hoje o Governo."A partir das zero horas do dia 07 de janeiro de 2023, os passageiros de voos provenientes da China serão sujeitos a testagem aleatória, mas de carácter obrigatório", lê-se num comunicado do Ministério da Saúde, segundo o qual no dia seguinte "os passageiros provenientes daquele país terão de apresentar, no momento do embarque, um teste negativo, PCR ou TRAg, realizado no máximo até 48 horas antes do início do voo".Portugal junta-se assim a Áustria, Alemanha, Suécia e Bélgica, que já tinham anunciado que vão exigir testes aos viajantes oriundos da China.A medida surge depois de a União Europeia ter recomendado "fortemente" que os Estados-membros exijam a todos os viajantes da China um teste negativo para a covid-19 realizado a menos de 48 horas da partida.Além do teste, "os passageiros e tripulação de voos com origem da China devem usar máscara durante o voo e reforçar as medidas de higiene, designadamente lavagem e desinfeção de mãos", frisa o Ministério da Saúde.Ainda assim, a nota recorda que, segundo o Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças. "não é de prever que o aumento de casos na China tenha impacto na situação epidemiológica europeia".* Com Lusa