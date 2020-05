Custos de construção desaceleram em março com preço mais leve dos materiais

O preço dos homóloga do índice, enquanto a mão de obra dá ao índice um empurrão positivo de 0,9 p.p.

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 0,6%, menos 1,5 pontos percentuais (p.p.) do que o observado no mês anterior, nota o Instituto Nacional de Estatística (INE), no boletim publicado esta segunda-feira, 11 de maio.





O Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) cresceu 0,6% em março, comparando ao mesmo mês do ano anterior. É a variação homóloga mais baixa desde, pelo menos, março de 2016, a data a que recuam os dados publicados pelo INE.