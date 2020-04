Estas alterações impedem uma comparação direta com os meses anteriores, mas, mesmo assim, já é possível notar um impacto da pandemia do coronavírus sobre a avaliação das casas. "A informação deste destaque, respeitante a março, já deverá refletir parcialmente efeitos da pandemia Covid-19, quer no comportamento do índice de preços, quer na quantidade de informação primária para compilar o índice", indica o INE, no relatório publicado esta segunda-feira.



De acordo com o INE, em março deste ano, o valor mediano da avaliação bancária fixou-se em 1.110 euros por metro quadrado, menos um euro do que no mês anterior. Este valor representa uma descida de 0,1% relativamente a fevereiro de 2020, mas um aumento de 10,3% face a março do ano passado.



Considerando o valor médio, a avaliação bancária estava a aumentar consecutivamente desde abril de 2017, atingindo níveis recorde nos últimos meses e fixando-se em 1.337 euros em fevereiro de 2020. Contudo, o valor mediano já estava a subir sem interrupções há mais tempo: desde março de 2016. Esta é, assim, a primeira vez que o valor mediano a que os bancos avaliam as casas cai no espaço de quatro anos.



Este movimento de queda verificou-se apenas nas moradias, onde o valor mediano da avaliação bancária caiu de 928 euros por metro quadrado em fevereiro para 923 euros em março. Já nos apartamentos, o valor mediano subiu em um euro e fixou-se em 1.209 euros por metro quadrado.



A Área Metropolitana de Lisboa e o Algarve foram as regiões que apresentaram as avaliações bancárias mais elevadas, ambas com valores medianos de 1.483 euros por metro quadrado em março. Já o Alentejo registou a avaliação mais baixa, de 804 euros por metro quadrado.



Considerando apenas os apartamentos, a Área Metropolitana volta a ser a região mais cara, com um valor mediano de 1.493 euros por metro quadrado, enquanto o Centro é a mais barata, com um valor mediano de 846 euros. Já nas moradias, o Algarve é a região mais cara, com uma mediana de 1.564 euros por metro quadrado, e o Alentejo a mais barata, com uma avaliação mediana de 767 euros.



Notícia atualizada pela última vez às 11h35 com mais informação.



