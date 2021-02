DGS aprova eventos-piloto com testes rápidos à covid

(

A Direção-geral de Saúde aceitou a realização de eventos-piloto para avaliar a possibilidade de se realizarem espetáculos culturais, como por exemplo festivais, no verão. A aprovação foi dada na última reunião de um grupo de trabalho que junta promotores de espetáculos, Governo e DGS, revelou esta quinta-feira o Jornal de Notícias.A ideia é permitir a realização de eventos-piloto em dois recintos – no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e no Campo Pequeno – tentando criar um ambiente de bolha. O modelo de funcionamento destes eventos ainda não está fechado e estes só poderão acontecer depois de terminado o período de confinamento geral.Mas já há um esboço apresentado pela Associação de Promotores de Espectáculos, Festivais e EventosAPEFEAssociação Portuguesa de Festivais de MúsicaNesse esboço, avança o Jornal de Notícias, prevê-se que os participantes tenham de fazer um teste rápido à covid-19 nas 72 horas antes da realização do espetáculo. Depois, à entrada para o recinto, têm de fazer novo teste rápido (à saliva) e utilizar máscara durante o evento. Passados 14 dias, realizam novo teste rápido e têm de responder a um inquérito. Quem está vacinado também poderá entrar no evento.