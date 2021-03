Agenda cultural: Fim-de-semana para ler o mundo de outras maneiras

BIBLIOTECA MULTIDISCIPLINAR

O que ver, quando ver, quanto tempo dedicar: a decisão é totalmente sua. Na nova biblioteca multidisciplinar da Culturgest, o leitor não precisa de sair de casa para consultar conteúdos que marcaram os últimos 27 anos de história desta instituição. Há vídeos de conferências e espetáculos, áudios, fotografias e muitos documentos, que prometem dar a volta ao aborrecimento típico destes dias de confinamento. Além desse mergulho no passado, a plataforma irá contar também com estreias, arrancando com uma conversa sobre a exposição "Lendo Resolve-se: Álvaro Lapa e a Literatura".

PLANO COMENSAL DE LEITURA

Por falar em leitura, é precisamente um livro de Afonso cruz que serve de ponto de partida para o novo espetáculo "online" do São Luiz Teatro Municipal. Marta Bernardes preparou um trabalho para os mais novos a partir de "Vamos Comprar um Poeta". Num momento em que os espaços culturais estão fechados, é mais premente do que nunca explicar às novas gerações a importância da arte para o mundo. Esta criação fá-lo de uma forma acessível, com humor.







O SILÊNCIO E O MEDO

A música está interligada à literatura há vários séculos. Entres as intérpretes que conseguiram marcar a memória coletiva está Nina Simone. A vida da cantora e pianista norte-americana inspira o novo espetáculo do francês David Geselson, que está agora em cena na Sala "Online" do Teatro Nacional D. Maria II, ilustrando ainda este artigo. Drama e solidão marcam a narrativa, com raízes profundas na escravatura. Esta vida é, então, o motivo para falar de questões e lutas mais amplas.





DITAS E DESDITAS DA ESTATUTÁRIA LISBONENSE

Apesar das ruas estarem agora mais vazias, certo é que já antes as estátuas tinham direito a uma companhia pouco dedicada por parte dos transeuntes. Altamente ignoradas, marcam a nossa paisagem coletiva mas nem sempre sabemos que passado guardam. Com o Teatro do Bairro Alto, Isabel Brison lança agora uma plataforma digital para contar as histórias destes monumentos, com grande enfoque naqueles que remontam ao Estado Novo.





À ESPERA DE GODOT

Enquanto o país aguarda por um plano de desconfinamento, talvez possa aproveitar parte desse tempo para acompanhar uma das esperas mais conhecidas da dramaturgia mundial. O Teatro Nacional São João disponibiliza agora uma versão "online" do clássico de Samuel Beckett, numa encenação de Gábor Tompa, o diretor artístico do Teatro Húngaro de Cluj, na Roménia. O elenco, esse, é português.