“Virgens Suicidas” e outras três alternativas para o fim de semana

VIRGENS SUICIDAS

Um grupo de raparigas é educado para obedecer e não sentir curiosidade. Só que, apesar de todo o isolamento e repressão, há desejos que falam mais alto. Um ano depois da estreia na Culturgest, o trabalho de John Romão está agora acessível para todos numa versão "online" e gratuita. Luísa Cruz, Vera Mantero e Mariana Tengner Barros encabeçam esta criação, marcada pelo rigor estético. Pode também recordar aqui o artigo que o Negócios escreveu aquando da estreia em sala.





CARMEN

Carmen Dolores morreu a 16 de fevereiro, aos 96 anos. Figura de referência do teatro português, dava desde 2018 nome à sala principal do Teatro da Trindade. A instituição presta-lhe agora homenagem, ao disponibilizar "online" e gratuitamente o documentário "Carmen", com cerca de 12 minutos. "Apesar do luto, celebremos a vida de Carmen e tudo o que de maravilhoso ela representa: talento, generosidade, delicadeza e respeito pelo próximo", escreve.





MATÉRIA INÉDITA

A partir da banda sonora composta para o espetáculo "O Limpo e o Sujo" de Vera Mantero, João Bento apresenta agora uma peça sonora digital. Acompanhada por desenhos feitos enquanto era desenvolvida, "Matéria Inédita" reúne uma panóplia de sons, incluindo dos ensaios do espetáculo de Mantero que a Culturgest deverá reagendar depois deste confinamento. O acesso é gratuito.





UTOPIA

Uma homenagem a Beethoven, a propósito do 250º aniversário do compositor alemão, que pode ver sem sair de casa. O Centro Cultural de Belém disponibiliza apenas neste sábado um concerto com os solistas do Sond’Ar-te Electric Ensemble e a Camerata Alma Mater. O evento presencial, que dá origem a esta versão digital, aconteceu no final do ano passado, sob a direção do maestro Pedro Neves. O bilhete tem um custo de cinco euros.