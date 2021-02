DGS atualiza estratégia com reforço e alargamento de testes laboratoriais

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou que vai atualizar as suas orientações, "no sentido de reforçar e alargar as indicações para a realização de testes laboratoriais de forma a antecipar um desconfinamento controlado, e otimizar a capacidade laboratorial do país, gradualmente expandida durante o ano de 2020".

Este objetivo passa pela atualização da Norma 015/2020 e da Norma 019/2020 da DGS, explicou em comunicado a autoridade de saúde do governo, liderada por Graça Freitas (na foto)

Leia Também Rio quer testagem em massa e recusa pôr um prazo no estado de emergência

Em linhas gerais, no que diz respeito à testagem diz respeito, prevê-se o alargamento da utilização de testes laboratoriais a todos os contactos (de alto e de baixo risco); a disponibilização generalizada de testes rápidos de antigénio (TRAg) nas unidades de saúde do SNS; e a implementação de rastreios regulares com TRAg em contextos particulares como nas escolas e setores de atividade com elevada exposição social (trabalhadores de fábricas, trabalhadores da construção civil, entre outros).

Leia Também Apifarma garante que há capacidade para testagem sistemática no país

A DGS salienta que "a utilização de TRAg tem sido progressivamente alargada, quer ao nível dos locais onde os TRAg podem ser realizados, quer ao nível dos profissionais que os podem realizar".