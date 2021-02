Rio quer testagem em massa e recusa pôr um prazo no estado de emergência

O líder do PSD vai validar a extensão de 15 dias do estado de emergência que considera "indiscutível" mas negou pôr-lhe um prazo. Confinamento e desconfinamento devem ser decididos por "linhas vermelhas" a estabelecer por especialistas, como sugeriu Carmo Gomes.





Para Rui Rio a estratégia passa pela testagem e rastreio em massa e recomenda os testes à saliva que, afirma, "não têm a componente desagradável e dolorosa que tem fazer o teste através do nariz". Com o prolongamento do estado de emergência, o Governo tem um prazo de 15 dias para que se prepare um sistema de testagem em massa.





Quanto ao fim do confinamento, este deve ser ditado por dois critérios: o R(t), que indica o número médio de infeções causadas por cada infetado, e o número de casos diários. Só alcançando metas ainda por determinar é que o desconfinamento gradual pode começar.





O líder social-democrático confirmou as críticas feitas pelo partido de que o Governo tem sido "frouxo" no combate à pandemia remetendo para a "ausência de determinação" em adotar medidas como as sugeridas pelos virologistas e especialistas que têm marcado presença nas reuniões no Infarmed.





As dificuldades no combate à pandemia permanecem, sobretudo em questões de recursos humanos que admitem serem estruturais e a solução pode passar pela reintegração de profissionais de saúde reformados. O processo já deverá estar em andamento mas as "burocracias" impediram até agora a contratação de qualquer profissional nestas condições. A ajuda de médicos vindos do exterior, como é o caso dos médicos alemães que chegaram ao país para combater a pandemia, é um argumento que deve jogar a favor da medida.





Rui Rio pronunciou-se ainda sobre a saída de Carmo Gomes das reuniões do Infarmed lamentando a perda de quem fazia as "intervenções mais interessantes e úteis" ao governo.





As declarações de Rui Rio foram prestadas hoje na sede do PSD, no seguimento da reunião que teve com o Presidente da República.