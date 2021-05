DGS encontrou 272 pessoas com 80 ou mais anos infetadas depois da vacina. “Não houve óbitos”

Houve 272 pessoas com mais de oitenta anos infetadas depois da vacinação completa. Estes casos motivaram 15 hospitalizações mas não houve mortes, revelou esta sexta-feira André Peralta Santos, da Direção-Geral de Saúde, na reunião de peritos do Infarmed.





Os dados referem-se às "pessoas que depois de cumprirem o seu ciclo de vacinação e passado 14 dias de terem a segunda dose ou a vacinação completa adquirem a infeção" pelo novo coronavírus.





Desde o início de janeiro e para a população de oitenta ou mais anos "foram 272 pessoas, 15 hospitalizadas e zero mortes covid", disse o responsável.



"É normal que existam alguns casos muito esporádicos de indivíduos que mesmo depois da vacinação completa possam vir a adquirir a doença, sendo que os números mostram que na esmagadora maioria desses casos essa doença é muito ligeira, que não requer hospitalização e que não se verificaram até agora óbitos em pessoas com vacinação completa", disse o responsável.





Os números "atestam bem o poder que as vacinas têm na redução não só da doença mas também das suas manifestações mais negativas", acrescentou.



Baltazar Nunes acrescentou depois que a taxa de efetividade das vacinas contra a infeção, sintomática ou não, é de 75%. O estudo foi feito com indivíduos com 80 ou mais anos, com mais de 7 dias depois das duas doses, a partir de fevereiro.



Transmissão cresce em Lisboa e Vale do Tejo e no Alentejo



O especialista afirmou que R(t) está em 1,11, estando acima de 1 em todas as regiões exceto no Norte e em Algarve.



"As regiões com crescimento mais acentuado é a região de Lisboa e Vale do Tejo e do Alentejo. Se considerarmos que se manteria esta taxa de crescimento durante várias semanas - é isso que é preciso impedir - teríamos atingido a taxa de 120 casos por 100 mil habitantes em duas semanas a um mês".



Portugal está perto dos 60 casos por cem mil habitantes, próximo do Reino Unido.



"Portugal está entre os países com maior mobilidade. Não é real que o país não tenha retoma", disse.