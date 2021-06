ECDC: Variante Delta representará 90% dos novos casos na UE em finais de agosto

Leia Também Marta Temido apela a "prudência" face à variante Delta Plus

A variante Delta do SARS-CoV-2 será largamente dominante na União Europeia (UE) dentro de 10 semanas, representando 90% dos novos contágios, estima o Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC).O organismo prevê que a variante inicialmente detetada na Índia será responsável por nove em cada 10 novos casos na UE no final de agosto, de acordo com o relatório divulgado esta quarta-feira.O ECDC recorda que as evidências apontam para que a variante Delta seja entre 40 a 60% mais transmissível do que a Alpha, a chamada variante britânica, e poderá estar associada a um risco mais elevado de necessidade de hospitalização.O organismo europeu sublinha ainda que está provado que aqueles que receberam apenas a primeira das duas doses das vacinas contra a covid-19 estão menos protegidos desta variante do que das outras. No entanto, assinala, a vacinação completa confere uma proteção equivalente para a Delta face às restantes variantes.



O ECDC estima que no início de agosto 70% das novas infeções na UE sejam pela variante Delta, devendo no final desse mês a percentagem aumentar para 90%.



E deixa um alerta: qualquer afrouxamento durante os meses de verão nas restrições que vigoravam na maioria dos países europeus no início de junho poderá levar a uma rápida e acentuada subida no número de novos casos diários em todos as idades. Isso, reforça o ECDC, levaria a um aumento de internamentos e mortes, com potencial de atingir os níveis registados no outono do ano passado, caso não sejam adotadas medidas adicionais.