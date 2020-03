"A EDP e a Fundação EDP fazem parte da comunidade e assumem as suas responsabilidades. Aqui, com este apoio de 500 mil euros aos lares de idosos através do programa 'Heróis de Máscaras'. Mas também com a entrega de 50 ventiladores e 200 apoios médicos que fizemos aos hospitais do SNS [Serviço Nacional de Saúde]", realçou o presidente do Conselho de Administração Executivo da EDP e da Fundação EDP, António Mexia, citado em comunicado.



No mesmo comunicado, o diretor-geral editorial do CM e da CMTV, Octávio Ribeiro, salientou que "o momento é de união e comunhão de esforços".



"Os lares de idosos, à semelhança dos outros setores de atividade, não estavam preparados para a chegada desta pandemia", referiu Octávio Ribeiro, acrescentando que com a parceria da EDP tudo será feito para dotar os lares de "maior segurança" no combate à covid-19.



Para agilizar a iniciativa, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social identificou 300 lares com necessidades muito prementes de equipamentos para prestação de cuidados aos seus utentes e proteção dos seus colaboradores, acrescenta o comunicado.



De acordo com a iniciativa, as primeiras doações serão entregues já a partir da próxima semana.



Para beneficiarem do programa "Heróis de Máscaras", os lares terão de ser instituições particulares de solidariedade social ou legalmente equiparadas, desenvolverem a resposta 'lar de idosos' com acordo de cooperação com a Segurança Social ou licença de funcionamento, e prestarem cuidados a um mínimo de 30 utentes.



O programa poderá ainda angariar, junto dos portugueses, verbas suplementares destinadas à compra de equipamentos para outros lares de idosos do país.



Em Portugal, segundo o último balanço feito pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 119 mortes, mais 19 do que na véspera (+19%), e registaram-se 5.962 casos de infeções confirmadas, mais 792 casos em relação a sábado (+15,3%).



Dos infetados, 486 estão internados, 138 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 697 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 33.200.



Dos casos de infeção, pelo menos 137.900 são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

O programa EDP Solidária, o Correio da Manhã (CM) e a CMTV vão entregar máscaras, luvas, óculos de proteção e batas descartáveis para lares de idosos, no valor de meio milhão de euros, foi hoje anunciado.A iniciativa, denominada "Heróis de Máscaras", arranca com uma dotação inicial de 500 mil euros, estando aberta a outros contributos da sociedade civil.