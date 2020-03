El Corte Inglés cria horário exclusivo para profissionais de saúde

Os supermercados do El Corte Inglés vão abrir uma hora mais cedo - às 9h - para atender profissionais da área de saúde, forças de segurança e proteção civil e e ainda para atender as pessoas de idade superior a 65 anos ou de especial vulnerabilidade, informou a empresa espanhol em comunicado enviado às redações.

O grupo relembra que os armazéns de Lisboa e Gaia estão parcialmente encerrados, mantendo-se apenas em funcionamento as áreas de informática, telecomunicações e alimentação para animais, além dos supermercados e dos espaços saúde.

Porém, garante que "continua a trabalhar para manter o fornecimento sem interrupções nos seus supermercados" e adoptou o horário de abertura ao público para o período entre as 10h e as 19h, todos os dias da semana e enquanto as actuais circunstâncias se mantiverem.

O El Corte Inglés refere ainda que está a reforçar os seus serviços de entregas ao domicílio e de recolhas no parque como é o caso do Click & Car. Nesse sentido, os clientes "podem continuar a efectuar compras, a qualquer hora e sem contacto físico, através da loja online elcorteingles.pt ou fazer os seus pedidos através do número 707 200 051". Aliás, esta linha foi reforçada "justamente a pensar na população mais vulnerável que, deste modo, pode encomendar as suas compras por telefone".