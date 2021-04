EMA encontra “possível ligação” entre vacina da J&J e coágulos raros. Benefícios continuam a superar riscos

Leia Também Regulador europeu sublinha que benefícios da vacina da Janssen superam riscos

A EMA conclui que "um aviso sobre coágulos raros" deve ser acrescentado à informação de produto da vacina contra a covid-19, após ter encontrado uma "possível ligação" entre a vacina da Janssen, uma das empresas da Johnson & Jonhson, e os casos de coágulos.Na nota divulgada esta terça-feira, a agência "confirma que os benefícios continuam a ser positivos face aos riscos". O comité da EMA responsável pela segurança de fármacos acrescenta que os eventos analisados deverão ser "listados como efeitos secundários graves da vacina"."Para chegar a esta conclusão, o Comité teve em consideração todas as provas disponíveis, incluindo os oito casos reportados nos Estados Unidos de coágulos raros associados a níveis baixos de plaquetas no sangue, um deles com um desfecho fatal", explica o regulador europeu.A agência europeia detalha que "todos os casos ocorreram em pessoas com menos de 60 anos, no espaço de três semanas após a vacinação, na maioria mulheeres". Perante a informação atualmente disponível, indica a EMA, "fatores de risco específicos ainda não foram confirmados".Neste parecer, a EMA refere que o comité indica que os casos analisados "eram muito semelhantes" aos incidentes detetados com a vacina da AstraZeneca, a Vaxzevria.Salientando que em casos mais graves da doença, a covid-19 acarreta riscos de hospitalização e morte, a EMA sublinha que "a combinação de coágulos sanguíneos e um baixo nível de plaquetas é muito raro", pelo que "os benefícios gerais da vacina da Janssen na prevenção da covid-19 ultrapassam os riscos de efeitos secundários".(notícia em atualização)