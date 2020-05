EMEL começa a cobrar pelo estacionamento em Lisboa a 11 de maio

O pagamento do estacionamento na via pública tinha sido suspenso a 16 de março devido à pandemia, mas será retomado na próxima segunda-feira. Já o estacionamento gratuito dos veículos de residentes com dístico válido nos parques de estacionamento da EMEL irá manter-se até 30 de junho.

Será ainda mantida a extensão automática de todos os dísticos atribuídos até junho de 2020, ou até junho de 2021 para os dísticos renovados a partir de 1 de março.