Estacionamento no Porto: Concessionária quer “todos os condutores com parcómetro na mão”

Com a retoma da cobrança e fiscalização marcada para a próxima segunda-feira, 18 de maio, a Eporto, concessionária do grupo Empark para a gestão do estacionamento à superfície na Invicta, recomenda pagamentos seguros por telemóvel.

Mais de dois meses após a Câmara do Porto ter suspendido o pagamento do estacionamento pago à superfície, o que aconteceu no dia 13 de março, ainda antes de ter sido declarado o estado de emergência, a retoma da cobrança e fiscalização está marcada para a próxima segunda-feira, 18 de maio.

Será uma retoma gradual: vai começar pelos parquímetros da zona I, correspondente à geografia mais central da cidade e onde há mais comércio, seguindo-se a zona II (em redor da primeira), a partir de dia 25, e só no dia 2 de junho é que reabrirá nas zonas III e IV, que são mais residenciais e de serviços.





"Este regresso faseado da atividade de fiscalização do estacionamento à superfície permitirá ao município preparar o reinício das operações de gestão de estacionamento em segurança, implementando gradualmente todos os planos de contingência entretanto definidos, nomeadamente no que respeita à desinfeção dos espaços e respetivos equipamentos, ao mesmo tempo que acompanha o regresso faseado da atividade económica em sintonia e conformidade com a estratégia de levantamento gradual das medidas de confinamento, determinadas por resolução do Conselho de Ministros de 30 de abril", explica a Câmara no Porto.

Entretanto, a Eporto, concessionária do grupo Empark para a gestão do estacionamento à superfície na cidade do Porto, recomenda que todos os condutores passem a usar as aplicações disponíveis no mercado, nomeadamente o Telpark, por via de um "smartphone", para proceder de forma mais segura ao pagamento do estacionamento na cidade do Porto.

"Queremos que todos os condutores tenham o parcómetro na mão. Disponibilizamos a app Telpark de forma gratuita, disponível para descarga na Apple Store ou na Goggle Play. Dessa forma poderão pagar o estacionamento de forma segura sem qualquer risco de contágio pelo coronavirus", garante Paulo Nabais, diretor geral da Empark Portugal, em comunicado.