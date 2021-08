EUA autoriza a 3ª dose da vacina a partir do final de setembro

Com a crescente propagação da variante delta e a nova onda de infeções por covid-19 nos EUA, a administração Biden anunciou que pretende aplicar a terceira dose da vacina a todos os norte americanos que tenham recebido a segunda dose "pelo menos oito meses antes". A vacinação deverá começar a partir do dia 20 de setembro, noticia a Bloomberg.



Até ao momento só pessoas com problemas no sistema imunológico é que estavam aptas a levar um reforço da vacina. O alargamento do plano de vacinação anunciado esta quarta-feira surge com base nas avaliações das autoridades de saúde norte-americanas, citadas pela agência noticiosa:

"A proteção conferida pelas vacinas contra doenças graves, hospitalização e morte pode diminuir nos meses seguintes, especialmente entre os grupos de alto risco que foram vacinados precocemente. Por essa razão, concluímos que uma dose de reforço será necessária para maximizar a proteção induzida pela vacina e prolongar a sua durabilidade"



A decisão ainda está sujeita à autorização da Food and Drug Administration (FDA) e do Centro para Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA.





Por agora, só quem recebeu as vacinas da Pfizer/BioNTech e Moderna é que estará apta para a nova fase de vacinação anunciada para o próximo mês.



Apesar disso, as autoridades de saúde já salientaram que "provavelmente" será necessária mais uma dose para os 14 milhões de americanos que receberam a vacina de dose única da Johnson & Johnson.





A decisão não está livre de críticas já que enquanto nos EUA quase 170 milhões de pessoas já foram totalmente vacinadas, noutros países existem muitas pessoas que ainda não tiveram acesso à primeira dose da vacina.



A Organização Mundial de Saúde já pediu um abrandamento na vacinação com a terceira dose em setembro para que os países mais podres possam recuperar nas taxas de vacinação.