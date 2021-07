Variante Delta leva Biden a querer vacinar toda a população o mais depressa possível

O Presidente americano Joe Biden vai fazer um apelo à população para que se vacine em massa, numa altura em que a variante Delta do vírus se espalha pelo país. O dia 4 de julho tinha sido avançado nos Estados Unidos como a meta para alcançar a inoculação de 70% da população com uma dose de vacina. Isso não aconteceu e os cálculos do Negócios apontam para que 70% da população americana esteja vacinada com uma dose, no melhor cenário possível, a 22 de agosto.





A notícia está a ser avançada pelo Financial Times, que adianta que o Presidente norte-americano deve anunciar nos próximos dias uma série de medidas para acelerar o processo de vacinação. Neste momento, o país está a reportar 13 mil casos diários, acima dos 11 mil que registava há duas semanas.





Em causa está o ressurgimento dos casos de covid-19 em várias zonas do país com menos cobertura vacinal, como é o caso do estado do Missouri onde apenas 39% da população está neste momento vacinada.





Segundo dados avançados pela diretora do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, Rochelle Walensky, cerca de 1.000 condados americanos apresentavam taxas de vacinação abaixo dos 30% na semana passada, o que os expõe a um aumento brusco dos casos.





O mesmo órgão calcula que a variante Delta seja já responsável por cerca de 25% de todas as infeções no país. No caso do estado do Missouri, essa percentagem ascende aos 90%, onde a situação pandémica se está a intensificar e se notou já falta de ventiladores ao longo do fim de semana do feriado de 4 de julho.





Os Estados Unidos falharam a meta antecipada para alcançar a imunidade de grupo a 4 de julho, tendo nesta altura apenas vacinado cerca de 55% de toda a população com, pelo menos, uma dose de vacina.





Os cálculos efetuados pelo Negócios estimam que, ao ritmo atual de vacinação e no melhor cenário possível, o país alcance os 70% de vacinados a 22 de agosto. Segundo o FT, Joe Biden vai ainda apelar a que toda a população vacinável do país receba a vacina, o que levanta a meta. Nesse caso, e apontando para os 90% da população americana, o Negócios estima que, nas mesmas condições, o país alcance a imunidade de grupo revista não antes de 24 de outubro.