EUA "muito preocupados" com ameaça da variante Delta na recuperação económica global

"Estamos muito preocupados com a variante Delta e outras variantes que possam surgir e ameaçar a recuperação [económica]. Estamos numa economia global conectada, o que acontece em qualquer parte do mundo afeta todos os outros países", disse Janet Yellen durante uma conferência de impresa à margem do G20."As variantes representam uma ameaça para o mundo inteiro", insistiu, pedindo "um trabalho conjunto para acelerar o processo de vacinação e ter como meta a vacinação de 70% da população mundial no próximo ano".Quando se trata de vacinas, "precisamos fazer mais e ser mais eficazes", disse a secretária do Tesouro.No sábado, os ministros das Finanças do G20, reunidos em Veneza, alertaram para os "riscos negativos" para a recuperação da economia global devido à "disseminação de novas variantes do novo coronavírus e às diferentes taxas de vacinação".Se nos últimos meses a situação económica mundial "melhorou, principalmente graças ao aumento da vacinação", o G20 lembrou em seu último comunicado que a página da crise ainda não foi virada.A variante Delta altamente contagiosa do SARS-CoV-2 continua a impedir a retomada das atividades em todo o mundo. Está a causar surtos epidémicos na Ásia e em África e está a aumentar o número de casos na Europa e nos Estados Unidos.