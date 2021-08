EUA chegam aos 70% de adultos vacinados, quase um mês depois do objetivo de Biden

Joe Biden queria que 70% dos adultos norte-americanos tivessem pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19 até 4 de julho, data em que se assinala a independência do país. O objetivo só foi atingido esta segunda-feira, conforme revelam os dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês) quase um mês depois do objetivo traçado inicialmente por Biden.O CDC divulgou os dados esta segunda-feira. Atingir os 70% da população com uma dose é, para as autoridades norte-americanas, um passo descrito como essencial para atingir a imunidade de grupo.No entanto, esta percentagem poderá não ser suficiente. As autoridades continuam a apelar à vacinação, especialmente numa altura em que a variante delta requer atenção. "Precisamos de ter pelo menos 80% da população vacinada para ter verdadeiramente alguma forma de imunidade de grupo", frisou o médico Paul Offit, da FDA [agência que regula o mercado dos medicamentos e alimentos nos EUA], em entrevista citada pela CNBC.Embora haja já 70% da população que recebeu uma vacina, alguns pontos dos Estados Unidos estão a mostrar uma maior resistência à vacinação. Em algumas zonas do país, a percentagem é significativamente mais baixa, estando entre os 40 a 50%.O ritmo de vacinação também tem estado a abrandar no país. Segundo o CDC, a média de inoculações rondava os 660 mil este domingo, longe dos três milhões de vacinações por dia em meados de abril.