Europa encaminha-se para várias semanas ainda de isolamento

Itália e Espanha, dois dos países mais afetados pelo surto de covid-19, estão a preparar-se para várias semanas adicionais em isolamento, face a números voláteis em relação ao número de infetados. Mas não são caso único na Europa, pelo contrário.





O primeiro ministro italiano está inclinado a prolongar o isolamento até ao início de maio, apesar de um pequeno número de negócios estarem autorizados a reabrir. Em Espanha, o estado de emergência foi prolongado até 25 de abril. Em Portugal, a situação de emergência mantém-se até pelo menos 17 de abril, de acordo com a decisão comunicada pelo Governo na semana passada.





Mais a norte, a chanceler alemã, Angela Merkel, juntou-se a estes países nesta quinta-feira, afirmando que iria manter as restrições de circulação, numa altura em que o progresso no combate à doença é "frágil", do seu ponto de vista, e portanto considera cedo para recuar. No Reino Unido, as probabilidades são altas de que a decisão vá no mesmo sentido.





Enquanto a pandemia se mantém muito ativa na Europa, a classe política vê-se num dilema face à necessidade de estimular a economia e, ao mesmo tempo, manter a saúde pública.



Já numa ótica de recuperação e de regresso à normalidade, Áustria, Dinamarca, Noruega e República Checa preparam o levantamento de algumas restrições decretadas para travar a propagação do coronavírus, enquanto Itália e Espanha preparam os planos pós-pico, que esperam aplicar "dentro de algumas semanas".