00:00 de quinta-feira, 9 de abril, e as 24:00 da próxima segunda-feira, 13 de abril. Além disso, não são permitidos voos comerciais de passageiros de e para aeroportos nacionais.



Há exceções?

Os cidadãos podem apenas movimentar-se entre concelhos por motivos de saúde ou "por outros motivos de urgência imperiosa", refere aterragens de emergência, voos humanitários ou para efeitos de repatriamento.



E se tiver de trabalhar?

Os trabalhadores que tenham de se deslocar devem circular munidos de uma declaração da entidade empregadora que ateste que se encontram no desempenho das respetivas atividades profissionais. Além disso, esta restrição não se aplica a profissionais de saúde e de apoio social; agentes de proteção civil, das forças de segurança, militares e pessoal civil das Forças Armadas e inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. Magistrados, líderes dos parceiros sociais e t itulares de cargos públicos também ficam de fora. Em todos estes casos, a exceção só se coloca se estiverem "no exercício das suas funções".



Posso passar por outros concelhos se o meu concelho for descontínuo?

Sim. O decreto prevê a circulação de pessoas entre as parcelas dos concelhos em que haja descontinuidade territorial.



É possível ir à missa?

Não. O decreto proíbe "



O que acontece se furar estas obrigações?

Pode ser acusado do crime de desobediência.



Que outras restrições existem durante a Páscoa?

