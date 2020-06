Governo repõe dever de recolhimento em 19 freguesias da região de Lisboa

Cumpridas as três fases previstas de desconfinamento das atividades económicas e sociais no conjunto do país, a situação crítica da pandemia em 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa (AML), distribuídas por cinco concelhos, levou o Governo a formalizar a marcha-atrás no processo para tentar interromper as cadeias de transmissão e conter a propagação do vírus na região.





Deste modo, o Conselho de Ministros, realizado esta quinta-feira, veio completar a legislação aprovada pelo Governo, no início da semana, no sentido de impedir ajuntamentos na AML.





Com efeito, o Executivo decidiu readotar o dever cívico de recolhimento nas 19 freguesias em causa, pelo que os cidadãos ali residentes só devem sair de casa por razões de ordem profissional ou para comprarem bens de primeira necessidade como alimentos e medicamentos.





Enquanto o resto do país passa para uma situação de alerta (o nível mais baixo dos regimes de exceção), na Área Metropolitana de Lisboa será decretado o estado de contingência, um nível intermédio entre os regimes de calamidade pública e de alerta, explicou o primeiro-ministro, António Costa, em conferência de imprensa. Já nas 19 freguesias identificadas vai manter-se em vigor o estado de calamidade pública.



Tanto as alterações nos patamares dos regimes de exceção como as medidas anunciadas, inclusivamente as medidas específicas para a AML e para as 19 freguesias, entram em vigor a partir das 00:00 horas da próxima segunda-feira, dia 29 de junho.





"Nesta fase, e nos próximos 15 dias, fazia sentido tratar de forma homogénea o conjunto da AML. Contudo, há ainda dentro da AML uma diferenciação muito nítida de um conjunto de freguesias quase contíguas onde se concentra, neste momento, o foco de maior preocupação de novos casos registados", justificou o primeiro-ministro.



Nestas freguesias fica ainda proibida a realização de feiras e mercados de levante e os ajuntamentos passam a estar limitados a um máximo de cinco pessoas. António Costa apresentou ainda duas outras medidas específicas para estas freguesias: "Reforço da vigilância dos confinamentos obrigatórios por equipas conjuntas da Proteção Civil, Segurança Social e Saúde Comunitária; Programa Bairros Saudáveis".



Quanto a este programa, o líder do Executivo socialista adiantou que será coordenado pela arquiteta Helena Roseta e que visa "criar condições para melhoria das condições de sanidade no conjunto dos bairros".

Dessas 19 freguesias, uma é no conselho de Lisboa, duas no de Loures e seis no de Sintra. Já os concelhos da Amadora (6) e de Odivelas (4) terão todas as suas freguesias condicionadas.



Maior parte dos estabelecimentos comerciais encerram às 20:00 na AML

Quando ao conjunto da Área Metropolitana de Lisboa, o Governo decidiu que todos os estabelecimentos comerciais terão de encerrar, no máximo, até às 20:00, embora tenham sido definidos casos de exceção a estas limitações de horário: restauração para serviços de refeições e de take-away; super e hipermercados (que podem ficar abertos até às 22:00); abastecimento de combustíveis; clínicas, consultórios e veterinários; farmácias; funerárias; equipamentos desportivos.



Foram ainda anunciadas duas medidas adicionais com aplicação circunscrita à AML, ambas pensadas com o intuito de dissuadir ajuntamentos. Fica proibida a venda de álcool nas estações de serviço e os ajuntamentos ficam limitados a um máximo de 10 pessoas.



Mas há também medidas adotadas para o conjunto do país, com destaque para a definição de coimas para as pessoas singulares e coletivas que desrespeitem o novo quadro normativo de gestão da pandemia. As coimas serão de 100 a 500 euros para pessoas singulares e de 1.000 e 5.000 euros para pessoas coletivas.



Há ainda quatro outras medidas com aplicação para todo o país: Confinamento obrigatório para doentes e pessoas em vigilância ativa; Mantêm-se regras sobre distanciamento físico, uso de máscara, lotação, horários e higienização; Ajuntamentos limitados a 20 pessoas; Proibição de consumo de álcool na via pública.



As 19 freguesias na AML que foram alvo de medidas especificas:





Lisboa (Uma freguesia num total de 26)

Santa Clara

Loures (Duas freguesias num total de 10)

Camarate/Unhos/Apelação

Sacavém/Prior Velho

Sintra (Seis freguesias num total de 11)

Agualva/Mira Sintra

Algueirão/Mem Martins

Cacém/ S. Marcos

Massamá/Monte Abraão

Queluz/Belas

Rio de Mouro

Amadora (Todas as seis freguesias)

Alfragide

Águas Livres

Falagueira/Venda Nova

Encosta do Sol

Venteira

Mina de Água

Odivelas (Todas as quatro freguesias)

Odivelas

Pontinha/Famões

Póvoa de Santo Adrião/Olival Basto

Ramada/Caneças