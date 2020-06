Coimas a partir de 100 euros para quem violar regras de confinamento

O Governo aprovou esta quinta-feira, em conselho de ministros, o quadro sancionatório para garantir o cumprimento das medidas que foram implementadas para conter a propagação da pandemia da covid-19 em Portugal.

As coimas para quem for detetado pelas autoridades a desobedecer às normas de saúde pública de prevenção e combate à covid-19 vão variar entre 100 e 500 euros para pessoas singulares e entre 1.000 a 5.000 euros para pessoas coletivas (empresas).



Estas coimas serão aplicadas à violação de todas as regras de confinamento, como ajuntamentos. O primeiro-ministro explicou que as forças de segurança vão deixar de ter uma função meramente pedagógica para ter uma função coerciva com o sancionamento através de coimas.





As coimas serão aplicadas a quem violar as normas que foram definidas e, no caso das empresas, a quem não cumprir os horários estipulados e outras normas, como a lotação dos estabelecimentos.

António Costa garantiu que "o nosso objetivo não é angariar receitas", mas sim "garantir a todos segurança". Avisou que "não podemos aceitar que muitos paguem pelo comportamento de poucos" e que "há custos que os contribuintes estão a pagar" - e que "estes comportamentos" de violar as regras de confinamento "têm de ter um preço, e o castigo é uma parte da pedagogia".



Excepto a Área Metropolitana de Lisboa, o país vai estar em estado de alerta, o que vai exigir uma "maior intervenção das forças de segurança" para que as regras sejam cumpridas, anunciou o primeiro-minstro.