Recintos desportivos podem voltar a funcionar sem limites à lotação

A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu esta quinta-feira uma atualização a uma orientação ligada às medidas a adotar em recintos desportivos, quer em ambiente fechado como em recinto aberto.

Segundo este documento, "a ocupação dos lugares sentados pode ser em conformidade com a capacidade total licenciada do recinto." Este parecer refere também que as máscaras continuam a ser de uso obrigatório. Já nos casos em que existem intervalos nos eventos, é recomendado que a circulação de público seja reduzida.



A DGS salienta que, nos espaços abertos, o risco de transmissão da covid-19 é inferior ao que ocorre nos espaços fechados. Por isso, em recintos desportivos em ambiente fechado, esta orientação recomenda que o espaço seja "ventilado de forma natural", abrindo margem para o uso de "ventilação mecânica de ar", como sistemas de ventilação e ar condicionado.



É recomendado que o horário de entrada para o evento desportivo seja alargado, com o objetivo de evitar aglomerados ou filas de espera. Continua a ser recomendado que existam circuitos próprios de entradas e saídas para reduzir o contacto e cruzamento entre pessoas.



O documento continua a incluir questões como a recomendação aos organizadores para afixarem de forma visível as medidas de prevenção e controlo da infeção, como o distanciamento físico, uso correto da máscara ou medidas de higienização.



A apresentação de certificado digital continua a ser uma das condições para aceder a recintos desportivos.



