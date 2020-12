Covid-19: Mondim de Basto, Chaves e Vimioso com dobro da incidência do Norte

Leia Também Há 15 concelhos com mais de mil casos em duas semanas. Veja no mapa a situação no seu

Leia Também Casos por 100 mil habitantes recuaram em 200 concelhos. Veja no mapa o que aconteceu no seu

O documento da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), a que a Lusa teve hoje acesso, reporta a evolução da situação epidemiológica entre a semana de 19 a 25 de novembro e 03 a 09 de dezembro.Nos concelhos abrangidos pela ARS-N, Mondim de Basto, Chaves (distrito de Vila Real) e Vimioso (distrito de Bragança) são os que apresentam as maiores incidências, com mais de 2.200, 2.000 e 1.600 casos por 10 mil habitantes.A região Norte contabiliza uma média de 829 novos casos por 100 mil habitantes naquele período de 14 dias.A incidência em Mondim de Basto, no distrito de Vila Real, fixa-se agora nos 2.274 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias.Entre a última semana de novembro e primeira de dezembro, o concelho registou um aumento de 32% de novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2.Chaves, também no distrito de Vila Real tem uma incidência de 2.023 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias.Vimioso, no distrito de Bragança, regista uma incidência de 1.665 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias.Entre a última semana de novembro e a primeira de dezembro, Vimioso contabilizou mais 279% de novos casos (passando de 14 para 53).A estes três municípios sucede-se Vila Pouca de Aguiar, Trofa, Esposende, Vila Nova de Famalicão, Vieira do Minho, Armamar, Guimarães e Póvoa de Lanhoso.Nestes oito concelhos a incidência é superior a 1.200 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.O relatório indica ainda que dos seis distritos abrangidos pela ARS-N, Bragança, Vila Real e Viana do Castelo contabilizaram um aumento de novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 no inicio de dezembro.O distrito de Bragança registou um aumento de 17%, tendo passado de 297 novos casos na última semana de novembro para 348 na primeira de dezembro.Neste distrito, os concelhos de Vinhais, Vimioso e Bragança também acompanharam esta tendência, registando um crescimento de 317%, 279% e 75%, respetivamente.O distrito de Viana do Castelo reportou um aumento de 4%, tendo passado de 484 novos casos na última semana de novembro para 505 na primeira de dezembro.Aqui, apenas os municípios de Arcos de Valdevez, Melgaço e Vila Nova de Cerveira contrariaram esta tendência, sendo que os restantes sete concelhos aumentaram o número de novos casos.O distrito de Vila Real contabilizou um aumento de 2%, tendo passado de 1.022 novos casos para 1.038.Neste distrito, Vila Pouca de Aguiar, Mesão Frio e Montalegre também acompanharam o crescimento de novos casos, com a taxa a fixar-se nos 172%, 133% e 114%.Os distritos de Aveiro [onde a ARS-N abrange sete concelhos], Porto e Braga registaram uma diminuição do número de novos casos, com a mesma a fixar-se nos 13%, 13% e 19%, respetivamente.Portugal contabiliza pelo menos 5.373 mortos associados à covid-19 em 340.287 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo, e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.