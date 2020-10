Idade e peso de Trump tornam-no particularmente vulnerável à covid-19

O presidente Donald Trump tem 74 anos de idade e obesidade, dois fatores que o colocam no grupo de maior risco quanto à covid-19.





O líder da Casa Branco testou positivo para a covid-19 assim como a sua mulher, Melania, que é, contudo, 24 anos mais nova. Na idade do presidente, a maioria dos pacientes experimenta apenas sintomas moderados, mas ainda não se descobriu porque é que outros acabam por chegar a um estado mais grave.





Indivíduos entre os 65 e 74 anos são cinco vezes mais suscetíveis de serem hospitalizados e a morte é 90 vezes mais provável do que na faixa dos 18 aos 29, de acordo com os dados do Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças.





"A covid é como jogar à roleta russa", defende um especialista em doenças do foro respiratório da Universidade de tecnologia de Sydney. "Pode afetar qualquer pessoa muito gravemente, mas sabemos que quando as pessoas são mais velhas e quando possuem morbidades, as hipóteses de serem afetadas e terem uma reação mais severa são muito piores".





A primeira dama afirmou no Twitter que o casal está "a sentir-se bem", mas não houve, para já, qualquer esclarecimento quanto aos sintomas.





Na noite de quinta-feira, o líder da Casa Branca já tinha referido que estava à espera dos resultados, depois de Hope Hicks, uma das conselheiras de Trump e que o acompanhou no debate presidencial desta semana com o candidato democrata Joe Biden, ter contraído o vírus.





Trump ficará de quarentena, a meio da sua campanha eleitoral, com as eleições presidenciais marcadas para o próximo dia 3 de novembro.