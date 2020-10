Donald Trump testa positivo para a covid-19 a meio da corrida presidencial

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira, dia 2 de outubro, que testou positivo para a covid-19, assim como a sua mulher, Melania Trump. O líder da maior economia do mundo, de 74 anos, comunicou através do Twitter que ficará de quarentena, a meio da sua campanha eleitoral, com as eleições presidenciais marcadas para o próximo dia 3 de novembro.



"Esta noite, a FLOTUS (primeira-dama dos Estados Unidos) e eu testamos positivos à Covid-19", escreveu Trump na rede social, acrescentando que a partir de agora irá começar a "quarentena e o processo de recuperação"



Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020



Ontem à noite, o líder da Casa Branca já tinha referido que estava à espera dos resultados, depois de Hope Hicks, uma das conselheiras de Trump e que o acompanhou no debate presidencial desta semana com o candidato democrata Joe Biden, ter contraído o vírus.



Hicks estava a bordo do avião que Trump apanhou para Cleveland, para o debate, e viajou com ele para o Minnesota, na quarta-feira, onde decorreu uma reunião da campanha eleitoral. Alegadamente, o presidente dos Estados Unidos faz testes à covid-19 com frequência, apesar de não existirem dados exatos sobre a regularidade com que os faz.



O médico de Trump, Sean P. Conley, já referiu que o presidente estava bem, apesar de não ter adiantado mais pormenores sobre o seu estado clínico.



O próximo debate presidencial está marcado para o próximo dia 15 de outubro, daqui a 13 dias. Ainda é cedo para avaliar se Trump poderá, ou não, estar presente e serão feitos testes nos próximos dias para avaliar o ponto de situação. Para já, o que se sabe é que a Casa Branca alterou a agenda do presidente, tendo cancelado a viagem planeada para a Flórida, local onde se vai realizar o próximo frente a frente.



Donald Trump tem sido muito criticado pelo Partido Democrata e por várias organizações internacionais devido à sua gestão da crise santitária, tendo recusado usar máscara de forma sucessiva. No primeiro debate presidencial, Trump negou a eficácia do uso da máscara.



"Eu não uso máscaras como ele [Joe Biden]. Sempre que o vemos, ele tem uma máscara. Pode estar a falar a 60 metros e aparece com a maior máscara que já vi na vida", atirou.



O presidente norte-americano tem sido também um grande opositor a todos os governantes dos Estados do país que impuseram medidas de confinamento para travar a propagação do vírus. Só nas últimas 24 horas, os Estados Unidos registaram 884 mortes e 46.164 novos infetados com coronavírus.





Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os Estados Unidos registaram 7,11 milhões de casos de Covid-19 e 204,6 mil mortes.