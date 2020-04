Investigadores de Harvard alertam que distanciamento social poderá ter de manter-se até 2022

Num estudo publicado na revista Science, uma equipa de epidemiologistas da Harvard T.H. Chan School of Public Health, avaliaram a informação disponível sobre a covid-19 e outros coronavírus para antecipar possíveis cenários para a atual crise sanitária. E concluíram que as medidas de distanciamento social que foram implementadas por grande parte dos países, como o encerramento de escolas, restrições à circulação e até quarentenas obrigatórias, podem ter de manter-se pelo menos nos próximos dois anos.





"Na ausência de outras intervenções, uma métrica chave para o sucesso do distanciamento social é se as capacidades de cuidados intensivos são excedidas", escreveram no relatório. "Para evitar isso, pode ser necessário um distanciamento social prolongado ou intermitente até 2022".