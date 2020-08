J&J fecha acordo de mais de mil mihões de dólares com EUA por 100 milhões de vacinas

A Johnson & Johnson anunciou que vai desenvolver e entregar 100 milhões de doses da vacina para a covid-19 aos Estados Unidos, num acordo que excede os mil milhões de dólares.



O mesmo acordo prevê que os Estados Unidos possam pedir 200 milhões de doses adicionais, de acordo com a empresa.





"Estamos a aumentar a escala da produção nos Estados Unidos e a nível mundial para entregar uma vacina para a SARS-CoV-2", afirmou o responsável pela Ciência na Johnson & Johnson, Paul Stoffels.

Esta vacina deverá ser distribuída globalmente e sem fins lucrativos, avança ainda a Bloomberg. O objetivo da Johnson & Johnson é atingir uma produção acima de mil milhões de doses em 2021.



Tendo em conta os resultados positivos obtidos nos testes de fase 1 e 2, publicados na revista Nature, de momento já estão a avançar os testes clínicos em humanos saudáveis que se voluntariaram, tanto nos Estados Unidos como na Bélgica.



A dose fabricada pela farmacêutica obteve sucesso na prevenção da infeção em primatas. Além disto, ofereceu proteção completa ou quase completa aos pulmões. Os seis primatas não mostraram qualquer vírus detetável no trato respiratório inferior, mesmo após terem sido expostos ao mesmo. Apenas um registou níveis "muito baixos" de presença do vírus, explica o Financial Times.