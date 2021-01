Linha SNS24 está a atender mais de 27 mil chamadas por dia

Na primeira semana do ano novo, a Linha SNS registou uma média de mais de 27 mil atendimentos por dia, aproximando-se do número máximo de chamadas que tinham sido recebidas em novembro, durante a segunda vaga de covid-19 no país.

Os dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), citados pelo Público esta segunda-feira, 11 de janeiro, mostram que houve dias da semana passada com mais de 30 mil atendimentos, o que fez aumentar a demora no atendimento, tal como na primeira fase da pandemia.

Leia Também Vem aí novo confinamento geral: o que esperar e como vai ser decretado

No ano passado, este centro de contacto telefónico recebeu um total de cerca de quatro milhões de chamadas, quase triplicando a atividade no ano anterior. Os SPMS não divulgaram a percentagem de chamadas que ficaram por atender nestas fases de maior procura.