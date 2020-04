Luxemburgo quer testar toda a população até final de maio

O governo luxemburguês pretende testar todos os 600 mil habitantes do país. Até agora, o Luxemburgo realizou cerca de 39 mil testes, tendo sido detetados 3.729 infetados e 88 pessoas morreram com covid-19.

O governo luxemburguês quer testar, até final de maio, todos os cerca de 600 mil habitantes do país, no âmbito da sua estratégia de alívio das restrições impostas devido à pandemia de covid-19, indicou esta terça-feira o Ministério da Saúde do Grão-ducado.





"Graças ao tamanho do Luxemburgo e o número limitado de residentes temos uma grande oportunidade: podemos testar toda a população num curto período de tempo. Isso tornar-nos-á o primeiro país do mundo a ter uma visão completa do número de cidadãos infetados", disse o ministro do Ensino Superior e Investigação, Claude Meisch.