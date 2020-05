Maioria dos patrões e empregados prefere continuar em casa

O teletrabalho é mais produtivo e gera mais receitas, pelo que dois terços dos empresários e trabalhadores portugueses defendem que assim devem continuar, revela a plataforma de contratação de serviços locais Fixando com base em cerca de 1.300 respostas.

Os patrões e os trabalhadores portugueses estão maioritariamente em sintonia quanto à eficácia do teletrabalho, regime laboral que teve um crescimento exponencial devido ao confinamento da covid-19, revela uma consulta da Fixando junto de 1.300 empresas e trabalhadores inscritos na sua plataforma de contratação de serviços locais durante o mês de abril.

A maioria dos trabalhadores (55%) sente-se mais produtivo e a gerar mais receitas a partir de casa, com pouco mais de um quarto dos inquiridos a não concordar com esta conclusão.

Já 45% dos patrões diz que a produtividade e as receitas aumentam em regime de teletrabalho, com 31% a discordar, e 75% do total de empregadores defende mesmo que assim devem continuar.

E o teletrabalho é viável no longo prazo? Dois terços (65%) dos trabalhadores responderam que preferem mesmo ficar a trabalhar a partir de casa, contra 20% que considera preferível o regresso aos seus locais de trabalho habituais.

Do lado dos patrões, 59% acredita no teletrabalho a longo prazo como uma solução, contra 22% que não vê essa possibilidade com bons olhos.

A maioria de ambas as partes (67% dos trabalhadores e 55% dos patrões) considera que trabalhar a partir de casa permite mais qualidade de vida, com 84% dos trabalhadores e 76% dos empregadores a considerarem que o teletrabalho é mais sustentável.

Os resultados da consulta adiantam ainda que, com o teletrabalho e o confinamento, 43% dos portugueses adquiriram hábitos mais sustentáveis, destacando-se a redução da utilização de transportes (48%), a redução de consumo de bens processados (31%) e um aumento no consumo de bens locais (28%).

Cerca de um quarto (25%) afirma que reduziu ou deixou mesmo de consumir bens não essenciais.

Questionados sobre como as empresas planeiam lidar com o desconfinamento, 31% opta pelo distanciamento social, 30% pela utilização de equipamentos de proteção (como máscaras e viseiras), 30% também pela implementação de novas medidas de higienização, com 22% a adiantar que continuará em teletrabalho.

Mas 27% dos empregadores ainda não sabem o que irão fazer.

Esmagadora maioria admite que vai ser difícil recuperar as perdas

Relativamente ao impacto económico do confinamento, 80% afirma que não vai ser fácil recuperar as perdas dos últimos dois meses.

Para aliviar a situação, e sob anonimato, alguns dos profissionais inquiridos dão sugestões:

"Em primeiro lugar, haver um incentivo real às empresas e profissionais mais afetados por esta situação de forma a que a sua sustentabilidade e o seu poder de compra não diminua drasticamente. Depois gastarmos o que é português e feito pelos portugueses", defende um profissional do sector das energias renováveis.

"Temos de nos reinventar e para isso precisamos de maior cooperação do que competição. Ter de saber/sentir que somos comunidade. Usar as ferramentas de informática e de telecomunicações para melhor qualidade de vida", indica um contabilista.





Já um profissional na área dos animais considera que devem ser canalizados "apoios financeiros sem juros, nada de fundos perdidos, a não ser para os trabalhadores, mas dados às empresas diretamente, sem passar pelos bancos, com medidas leves de burocracia".