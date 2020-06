Mais 193 casos de covid-19 na região de Lisboa e apenas 7 no resto do país

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.424, o que traduz uma subida de 14 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.410, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta segunda-feira, 1 de junho.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,62% para 32.700, o que representa 200 novos casos em 24 horas. Ontem tinham sido anunciado um aumento de 0,92% para 32.500.





O número de novos óbitos aumentou 1% para 14, igualando o registado de ontem.

Verifica-se uma descida na taxa de crescimento do número de infetados para o nível mais baixo desde 25 de maio (0,62% contra 0,92% ontem). Em termos absolutos o número de novos casos também baixou (200 contra 297 ontem).



Apenas 7 casos fora da região de Lisboa e Vale do Tejo

Na região de Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 193 novos casos (contra 268 ontem), o que representa 97% do total de casos no país.

Nos últimos dias os casos em Lisboa têm representado cerca de 90% do total do país, sendo que nas últimas 24 horas o peso foi ainda mais elevado. No resto do país foram reportados apenas sete novos casos, o que mostram bem como o surto está quase confinado na região da Grande Lisboa.

Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 4,35%, em linha com o registado nos últimos dias.



No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 19.552 casos, mais 143 do que o reportado ontem (19.409).



O número de casos ativos aumentou pelo segundo dia e é agora de 11.724, o que representa cerca de 36% do total de casos

Segundo o boletim diário da DGS, há 791 mortos no Norte (mais de metade do total), 363 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 239 no centro e 15 no Algarve. Os Açores registam 15 óbitos, o Alentejo tem 1 óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.

O número de casos suspeitos aumentou para 326278, 1720 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais e o número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 27958.





Os dados indicam que dos mais quase 32 mil casos confirmados, 471 estão internados em hospitais, o que corresponde a uma descida de 1% face a ontem (474) e ao nível mais baixo desde 28 de março.

No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), verificou-se uma estabilização em 64.