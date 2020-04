O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 209, o que traduz uma subida de 22 face a ontem, quando estavam contabilizados 187 óbitos, anunciou a DGS esta quinta-feira, 2 de abril.





Quanto ao número de infetados (casos confirmados), aumentou 9,5% para 9.034. Ontem, o número de infetados tinha subido 10,8% para 8.251, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 783.(22 contra 27 ontem), sendo que a taxa de crescimento também baixou (12% contra 17% ontem).Verifica-se também uma(9,5% contra 10,8% ontem), bem como na variação em termos absolutos (783 contra 808 ontem).

Taxa de letalidade atinge máximo



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 2,3%, o valor mais elevado de sempre e contra 2,27% ontem.

Segundo o boletim diário da DGS, há 107 mortos no Norte (mais de metade do total), 44 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 55 no centro e 3 no Algarve. Os Açores, Madeira e Alentejo continuam sem vítimas mortais a lamentar.





Entre as vítimas mortais, 136 têm mais de 80 anos, 45 entre 70 e 79, 18 entre 60 e 69, 8 entre 50 e 59 e dois com idade entre 40 e 49 anos. 84 são mulheres e 125 homens.



Segundo o secretário de Estado da Saúde, a taxa de letalidade nos infetados com mais de 70 anos é 9,2%. Entre os mais de 9 mil infetados, 1.124 são profissionais de saúde, disse António Sales.