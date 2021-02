Mais de 60% das mortes em excesso atribuídas à covid-19

Na segunda e na terceira semana de Janeiro, o excesso de mortalidade foi de 1.714 e 2.032 óbitos, o que representa um acréscimo de 60,9% e 70,9% face à média de 2015-2015, de acordo com os dados do INE divulgados esta sexta-feira. O número de óbitos por covid-19 representou, respectivamente, 64,4% e 83,3% do acréscimo total de óbitos.

De acordo com o mesmo boletim, neste período registaram-se em Portugal, 4.530 e 4.898 óbitos, mais 1.714 e 2.032 óbitos que a média de 2015-2019. "O número de óbitos por covid-19 nessas semanas foi de 1.103 e de 1.693, representando, respetivamente, 24,3% e 34,6% do total de óbitos", detalha o instituto de estatística.

Do total de 9 428 óbitos registados neste período, 4.738 foram de homens e 4 690 de mulheres, mais 1.945 e 1.801 óbitos, respetivamente, que a média de óbitos nas mesmas semanas de 2015-2019.





Segundo o mesmos dados, mais de 75% das mortes corresponderam a pessoas com idades iguais ou superiores a 75 anos. "Contudo, o maior excesso de mortalidade verificou-se nas pessoas com idades iguais ou superiores a 90 anos (+87,9% relativamente à média 2015-2019)".





Analisando por regiões, o Norte, Centro e Área Metropolitana de Lisboa concentraram 82,6% dos óbitos registados na segunda e na terceira semana deste ano. Porém, tendo com conta o número de óbitos por 100 mil habitantes, apenas as regiões Alentejo (140,5) e Centro (115,7) apresentaram valores superiores ao nacional (91,6).





No período em análise 63,1% dos óbitos ocorreram em estabelecimento hospitalar.