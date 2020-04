Mapa: Gaia duplica casos de covid-19 em duas semanas e já tem mais de mil

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 18 de abril e foram anunciados pela DGS a 19 de abril. Contemplam só 85% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)

São já três os concelhos em Portugal com mais de mil casos confirmados de covid-19. Depois de Lisboa e Porto terem superado esta fasquia nos últimos dias, ontem foi a vez de Vila Nova de Gaia.

O relatório divulgado este domingo pela Direção Geral de Saúde (DGS) indica que no concelho da margem sul do Douro são agora 1.035 os casos confirmados. Um registo muito próximo de Lisboa (1.038) e do Porto (1.059).

O número de casos confirmados em Gaia mais do duplicou no espaço de 15 dias e cresceu 30% na última semana, pelo que a manter-se este ritmo, vai em breve tornar-se no concelho em Portugal com o maior número de pessoas infetadas. No Porto os casos confirmados aumentaram 60% em 15 dias e 20% na última semana, enquanto em Lisboa a taxa de crescimento foi de 53% e 16%, respetivamente.







Com casos na casa das oito centenas surgem três concelhos (Matosinhos, Braga e Gondomar), sendo que mais três municípios surgem com mais de 500 (Maia Valongo e Ovar). Sintra completa o lote dos 10 concelhos com mais casos confirmados de covid-19 em Portugal.