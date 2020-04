Mapa: Trinta municípios já têm mais de 100 casos de covid-19. Veja o seu

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 10 de abril e foram anunciados pela DGS a11 de abril. Não contemplam todos os casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)





O relatório divulgado este sábado pela Direção Geral de Saúde (DGS) mostra que o número de municípios portugueses com três ou mais casos confirmados de Covid-19 são já 193, o que representa 63% do total.





Dito de outro forma, são apenas 115 os municípios onde não residem pessoas infetadas, um número que peca por excesso uma vez que a DGS não revela os concelhos com menos de três casos.





O número de concelhos com mais de 100 casos também continua a aumentar. São agora 30, o que representa quase 10% do total, sendo que mais recentemente juntaram-se a esta lista os municípios de Lousada e Oliveira de Azeméis.





Os dados reportados pela instituição liderada por Graça Freitas indicam ainda que são agora 13 os concelhos com mais de 200 infetados pelo novo coronavírus, e sete os que registam mais de 500.



Os três concelhos com mais infetados (Lisboa, Porto e Vila Nova de Gaia) somam agora perto de 2.500 casos positivos, o que representa 19,57% dos municípios que compõem o território nacional.



De acordo com o relatório da DGS, o número de pessoas com covid-19 subiu apenas 3,3%, o que representa a variação percentual mais baixa desde o início do surto em Portugal. Em termos absolutos, a doença chegou a mais 515 pessoas, que é o terceiro valor mais baixo desde 24 de março.





Em termos de óbitos, os dados de hoje estão em linha com os dos últimos dias. Houve 35 novas mortes, o que corresponde a uma subida de 8% elevando para 470 o número total de mortos. Esta percentagem compara com variações entre 5% e 11% registadas nos últimos dias.