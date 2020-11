Marcelo diz que "comportamento dos portugueses é a peça fundamental" no combate à covid-19

Marcelo Rebelo de Sousa continua a defender que o comportamento dos portugueses é determinante para combater a evolução epidemiológica da pandemia em Portugal, sublinhando ser "a peça fundamental de tudo isto".A declaração foi feita esta quinta-feira durante a intervenção do Presidente da República na reunião do Infarmed.Marcelo aproveitou também a ocasião para deixar várias perguntas aos especialistas presentes.Questionou o epidemiologista Manuel do Carmo Gomes sobre se poderá haver novos picos de casos de infetados depois do máximo previsto para o fim de novembro/início de dezembro . Procurou saber ainda até quando é que as medidas implementadas pelo Executivo devem ser mantidas e se faz sentido haver uma graduação das mesmas, após a decisão do Governo de "escalonar" as medidas nos concelhos de risco.Durante a intervenção, o Presidente da República observou que há estudos que "parecem" indicar que o risco de contágio nos estabelecimentos de restauração é menor do que o se pensa e pediu a quem estava presente para clarificar o assunto. "Este é dos pontos mais debatidos, mais polémicos, mais controversos nas medidas a adotar", destacou Marcelo Rebelo de Sousa.Por último, o Presidente da República questinou o presidente do Infarmed, Rui Ivo, sobre quanto tempo levará o processo de vacinação contra a covid-19, em Portugal, a partir do momento em que existirem vacinas prontas para serem administradas em massa.(Notícia atualizada às 12h55)